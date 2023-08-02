Видеообзор разгромного поражения Касаткиной от Свитолиной на турнире в Вашингтоне

В матче второго круга хардового турнире категории WTA-500, который проходит в Вашингтоне (США), посеянная пятой российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Украины Элине Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 2:6 и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не использовала ни одну из десяти возможностей взять подачу соперницы. У Свитолиной также один эйс и четыре двойные, но она реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

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Соперницы встречались друг с другом в восьмой раз. В семи предыдущих матчах сильнее также была Свитолина. Впервые она выиграла у Касаткиной в Нью-Хэйвене в 2016 году, а предыдущая встреча была совсем недавно, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023. Добавим, что лишь дважды – в Нью-Хэйвене – 2016 и в Риме-2018 – Дарье удалось выиграть у Элины хотя бы один сет.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Свитолина сыграет с американкой: либо с первой сеяной Джессикой Пегулой, либо с лаки-лузером Питон Стирнс.