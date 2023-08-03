Ватануки не пустил Оже-Альяссима в 3-й круг турнира в Вашингтоне

Японский теннисист Йосуке Ватануки вышел в третий круг хардового турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В матче второго раунда соревнований Ватануки нанёс поражение третьему сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.
Ватануки семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не использовал ни одну из трёх возможностей взять подачу соперника. Оже-Альяссим выполнил шесть эйсов, дважды ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из трёх шансов взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне Ватануки сыграет с 13-м сеяным французом Уго Умбером, который в матче второго круга оказался сильнее австралийца Танаси Коккинакиса – 7:6 (8:6), 1:6, 6:4.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
- 3 августа 2023
-
01:28
-
01:03
-
00:59
-
00:12
- 2 августа 2023
-
23:49
-
23:06
-
22:47
-
21:55
-
20:35
-
18:48
-
16:50
-
16:32
-
16:23
-
15:58
-
15:55
-
13:30
-
13:05
-
12:12
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:35
-
10:34
-
10:05
-
09:50
-
09:36
-
09:32
-
09:15
-
06:30
-
06:17
-
04:39
-
03:04
-
01:54
-
01:08
-
00:45