Ватануки не пустил Оже-Альяссима в 3-й круг турнира в Вашингтоне

Японский теннисист Йосуке Ватануки вышел в третий круг хардового турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В матче второго раунда соревнований Ватануки нанёс поражение третьему сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.

Ватануки семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не использовал ни одну из трёх возможностей взять подачу соперника. Оже-Альяссим выполнил шесть эйсов, дважды ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из трёх шансов взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне Ватануки сыграет с 13-м сеяным французом Уго Умбером, который в матче второго круга оказался сильнее австралийца Танаси Коккинакиса – 7:6 (8:6), 1:6, 6:4.