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Ватануки не пустил Оже-Альяссима в 3-й круг турнира в Вашингтоне

Ватануки не пустил Оже-Альяссима в 3-й круг турнира в Вашингтоне
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Японский теннисист Йосуке Ватануки вышел в третий круг хардового турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В матче второго раунда соревнований Ватануки нанёс поражение третьему сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.

Ватануки семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не использовал ни одну из трёх возможностей взять подачу соперника. Оже-Альяссим выполнил шесть эйсов, дважды ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из трёх шансов взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне Ватануки сыграет с 13-м сеяным французом Уго Умбером, который в матче второго круга оказался сильнее австралийца Танаси Коккинакиса – 7:6 (8:6), 1:6, 6:4.

Вашингтон (м). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 22:15 МСК
Йосуке Ватануки
99
Япония
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 12 		7 7  
6 10 		6 3  
         
Феликс Оже-Альяссим
12
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Вашингтон (м). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 19:10 МСК
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		1 6
6 6 		6 4
         
Танаси Коккинакис
86
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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