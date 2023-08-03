Кафельников: в самое ближайшее время Андреева может войти в мировую элиту
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Самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о профессиональных перспективах 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.
«Мирра Андреева очень амбициозная девочка. Думаю, что если у неё всё хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите. Зачем сравнивать Шарапову и Андрееву? Не стоит. Может быть, она даже лучше по результатам будет», — приводит слова Кафельникова ТАСС.
Напомним, сейчас 16-летняя Мирра Андреева является 62-й ракеткой мира. На прошедшем Уимблдоне-2023 российская теннисистка дошла до четвёртого круга, пробившись через квалификацию.
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