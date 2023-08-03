Карен Хачанов снялся с «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов не выступит на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который пройдёт с 7 по 13 августа.

Помимо Хачанова, турнир пропустит чемпион US Open – 2014, бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич. Вместо снявшихся теннисистов на турнире в Канаде выступят россиянин Аслан Карацев и китайский спортсмен Чжан Чжичжэнь.

Напомним, Хачанов восстанавливается после стрессового перелома, из-за которого ему в текущем сезоне пришлось пропустить Уимблдон. Теннисист не играл на турнирах с момента поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от серба Новака Джоковича. Ранее 27-летний российский теннисист снялся с хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).