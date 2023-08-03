Федерер: на Уимблдоне сдерживались с принцессой Кэтрин, чтобы не болтать слишком много

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о том, что посетил Уимблдон-2023. Он сидел в королевской ложе вместе с принцессой Уэльской Кэтрин.
«В прошлом году я был на Центральном корте Уимблдона в честь празднования его 100-летия. Это было красиво, но больно. Я был удручён. Не знал, смогу ли снова там сыграть, поэтому момент стал таким эмоциональным. В этом же году всё было иначе.
Папа шёпотом спросил: «Разве ты не предпочёл бы играть, а не смотреть?» Я ответил: «Нет, я получил удовольствие от просмотра матча». Было так весело сидеть рядом с принцессой Кэтрин. Я знаю её очень хорошо. Нам приходилось сдерживать себя, чтобы не болтать по ходу матча слишком много», — приводит слова Федерера New York Times.
- 3 августа 2023
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