Энди Маррей рассказал, в чём он похож на Новака Джоковича

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей рассказал, как проявление эмоций влияет на результаты его матчей.

«Я пытаюсь найти правильный баланс. У меня были матчи, не так много, во время которых я ничего не говорил. Часто мои тренеры или команда спрашивали, например: «Что с тобой сегодня? На корте ты выглядел слишком равнодушным». Я не показываю максимум, если ничего не говорю и никак не реагирую на розыгрыши, неважно, положительно или отрицательно.

Я похож на Новака (Джоковича) тем, что, на мой взгляд, он играет лучше всего, когда проявляет эмоции. Неважно, положительные или отрицательные, но он их выплёскивает. Со мной происходит то же самое, но мне нужно быть внимательным, чтобы не вести себя слишком равнодушно и в то же время не растрачивать слишком много энергии на переживания после каждого розыгрыша. Вот тогда эмоции могут превратиться в проблему», — приводит слова Маррея Washington Post.