Свёнтек поделилась мнением о выступлении с Хуркачем в миксте на Олимпийских играх

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением о том, будет ли её дуэт с 18-й ракеткой мира из Польши Хубертом Хуркачем фаворитом выступлений в миксте на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в следующем году.

«Посмотрим (смеётся). Микст — довольно специфическая игра, поэтому я бы не смотрела здесь ни на рейтинги, ни на фаворитов. В нём нужно бороться за каждый матч, к тому же — дуэты очень сплочённые и у всех есть опыт выступлений в парном разряде. Независимо от того, будем мы фаворитами или нет, нужно стараться играть как можно лучше. Это ничего не значит», — приводит слова Свёнтек издание Przegląd Sportowy.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.