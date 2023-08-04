Циципас прокомментировал свой выход в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в полуфинал хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Сегодня, 4 августа, спортсмен в 1/4 финала обыграл в трёх сетах 28-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри.
«Иногда кажется, что такого рода матчи очень важны для продолжения выступлений на турнире. Ты начинаешь играть очень интенсивно и на очень высоком уровне, матч раскрывает в тебе всё самое лучшее. Надеюсь, что дальше стану только сильнее, извлеку уроки из этой игры и смогу сделать здесь всё, что в моих силах.
Николас очень мощно подавал, каждый раз, когда у меня появлялся шанс на брейк, он немедленно использовал подачу. Это делало игру ещё чуть сложнее. Были моменты, когда я должен был реализовать брейк-пойнт, но мяч был на линии, и я ничего не мог с этим сделать», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
В полуфинале Стефанос Циципас встретится с 15-й ракеткой мира из Хорватии Борной Чоричем.
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