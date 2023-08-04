«Лучшее празднование — у Сафина». Рублёв составил образ идеального теннисиста

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, в видео, опубликованном пресс-службой ATP, составил образ своего идеального теннисиста, выбрав лучших игроков по разным категориям оценки.
Чаще всего россиянин упоминал игроков, входивших в «Большую тройку» мужского тенниса: испанец Рафаэль Надаль, по мнению Рублёва, обладает лучшими ударом справа, ментальной силой и конкурентоспособностью; швейцарец Роджер Федерер — игрой у сетки и касанием мяча; серб Новак Джокович — ударом слева, возвратом подачи и гибкостью.
Рублёв назвал американцев Джона Иснера и Райлли Опелку, а также австралийца Ника Кирьоса обладателями лучшей подачи, а британец Даниэль Эванс и итальянец Маттео Берреттини, по мнению россиянина, лучше всех выполняют резаные удары. Также Рублёв отметил, что в скорости лучшими являются испанцы Карлос Алькарас и Алехандро Давидович-Фокина.
Из российских теннисистов Андрей Рублёв отметил только одного — Марата Сафина, заявив, что у него было лучшее празднование побед.
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