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Самсонова обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Самсонова обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне. На стадии 1/4 финала она обыграла представительницу Украины Марту Костюк, 38-ю в рейтинге WTA со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Самсонова выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Костюк две подачи навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
04 августа 2023, пятница. 22:05 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

За выход в финал Самсонова сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) – Кори Гауфф (США).

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финальном матче прошлого года обыграла эстонку Кайю Канепи.

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