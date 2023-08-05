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Фритц без особых проблем обыграл Томпсона и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Фритц без особых проблем обыграл Томпсона и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне
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Американский теннисист Тейлор Фритц, девятая ракетка мира, вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне. В матче четвёртого круга он обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона, 71-го в рейтинге АТР, в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Фритц выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника из Австралии – одна подача навылет, нет двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал Фритц сыграет с Талллоном Грикспуром из Нидерландов, 37-й ракеткой мира, который в матче чеивёртого круга одержал победу над американским теннисистом Джеффри-Джоном Вулфом.

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд мужского одиночного разряда составляет $ 2 013 940.

Вашингтон (м). 1/4 финала
05 августа 2023, суббота. 03:45 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Джордан Томпсон
71
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Комментарии
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