Фритц без особых проблем обыграл Томпсона и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Тейлор Фритц, девятая ракетка мира, вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне. В матче четвёртого круга он обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона, 71-го в рейтинге АТР, в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Фритц выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника из Австралии – одна подача навылет, нет двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал Фритц сыграет с Талллоном Грикспуром из Нидерландов, 37-й ракеткой мира, который в матче чеивёртого круга одержал победу над американским теннисистом Джеффри-Джоном Вулфом.

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд мужского одиночного разряда составляет $ 2 013 940.