Касаткина, Потапова, Самсонова и другие узнали первых соперниц на турнире в Монреале

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который пройдёт с 7 по 13 августа.
Посев соревнований возглавила четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) – Чжу Линь (Китай).
Второй сеянной стала победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, белоруска Арина Соболенко. Её соперницей во втором круге станет либо хорватка Петра Мартич, либо квалифаер/лаки-лузер.
Первые матчи российских теннисисток, попавших в основную сетку, в Монреале:
Людмила Самсонова (Россия, 15) – Катержина Синякова (Чехия)
Дарья Касаткина (Россия, 10) – Элисе Мертенс (Бельгия)
Анна Блинкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай)
Анастасия Потапова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия, 14).
Также в Монреале выступит сменившая российское спортивное гражданство на французское Варвара Грачёва. В первом круге ей предстоит сразиться с румынкой Сораной Кырстей.
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