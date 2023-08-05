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Андрей Рублёв – на вопрос, кто успешнее проведёт сезон на харде: осьминог, мистер осьминог

Андрей Рублёв – на вопрос, кто успешнее проведёт сезон на харде: осьминог, мистер осьминог
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Пресс-служба ATP перед началом американской серии турниров на харде провела опрос некоторых теннисистов на тему: «Кто успешнее всех проведёт хардовую часть сезона?» «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми ответами.

Феликс Оже-Альяссим (Канада): я бы сказал, Медведев.
Андрей Рублёв (Россия): Осьминог* (улыбается). Осьминог, мистер Осьминог (после просьбы интервьюера назвать имя игрока).
Даниил Медведев (Россия): я надеюсь, что это буду я. Но мы не можем сбрасывать со счётов Новака (Джоковича), потому что он невероятен.
Брэндон Накашима (США): я назову Новака Джоковича.
Хуберт Хуркач (Польша): Джокович. Он 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», человек из другой категории, абсолютный фаворит.
Янник Синнер (Италия): сложно не назвать Новака (Джоковича). Также это могут быть Алькарас или Руне.
Ник Кирьос (Австралия): Циципас имеет хорошие шансы на сезон на харде.

*Напомним, осьминогом в туре называют чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева за его способность доставать любые мячи в обороне.

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