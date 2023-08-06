Самсонова проиграла Гауфф и не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне
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Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла россиянку Людмилу Самсонову в полуфинале турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время Гауфф сделала восемь подач навылет и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Самсоновой три подачи навылет и пять двойных ошибок.
В финале турнира Гауфф встретится с представительницей Греции Марией Саккари, которая в своём полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу.
Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финальном матче прошлого года обыграла эстонку Кайю Канепи.
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