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Самсонова проиграла Гауфф и не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне

Самсонова проиграла Гауфф и не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне
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Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла россиянку Людмилу Самсонову в полуфинале турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время Гауфф сделала восемь подач навылет и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Самсоновой три подачи навылет и пять двойных ошибок.

В финале турнира Гауфф встретится с представительницей Греции Марией Саккари, которая в своём полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу.

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финальном матче прошлого года обыграла эстонку Кайю Канепи.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
05 августа 2023, суббота. 23:45 МСК
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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