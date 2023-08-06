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18-летняя Носкова обыграла Корпач и вышла во второй финал турнира WTA в карьере

18-летняя Носкова обыграла Корпач и вышла во второй финал турнира WTA в карьере
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В полуфинальном матче хардового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) 71-я ракетка мира 18-летняя чешская теннисистка Линда Носкова встречала с представительницей Германии Тамарой Корпач (99-я в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:1, 6:1 в пользу чешской спортсменки.

Встреча прошла на центральном корте стадиона «Спарта» и продлилась 1 час 5 минут. Носкова совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Корпач один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованнный брейк-пойнт из шести.

В финале соревнований в Праге Носкова сыграет с победительницей противостояния Жаклин Кристиан (Румыния) — Нао Хибино (Япония). Ранее в этом сезоне Носкова дошла до финала турнира в Аделаиде (Австралия), в котором уступила белоруске Арине Соболенко.

Прага. 1/2 финала
06 августа 2023, воскресенье. 14:40 МСК
Линда Носкова
71
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Тамара Корпач
99
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
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