Карен Хачанов обратился к болельщикам после своего снятия с «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, обратился к болельщикам после своего снятия с «Мастерса» в Торонто (Канада). С турнира спортсмен снялся, потому что всё ещё не восстановился от стрессового перелома, из-за которого он пропустил весь травяной сезон.

«Хочу поделиться с вами неприятной новостью. Я принял решение сняться с «Мастерса» в Торонто, так как всё ещё не на 100% готов соревноваться на высшем уровне. Я упорно работал над своим восстановлением, много тренировался, но мне нужно ещё немного времени, чтобы вернуться в свою лучшую форму.

Очень разочарован тем, что вынужден пропустить один из моих любимых стартов в туре. Благодарю болельщиков и организаторов турнира за поддержку. Надеюсь, скоро увидимся на корте. Будьте здоровы и в безопасности!» — написал теннисист в социальных сетях.