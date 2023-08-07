Монреаль-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 7 августа, состоится первый день женского турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Пройдут стартовые матчи первого круга соревнований.

В первом запуске сыграет экс-россиянка Варвара Грачёва (Франция) против Сораны Кырсти из Румынии, их матч пройдёт на корте №9 на ИГА Стэдиум и начнётся около 19:30 по московскому времени. Приблизительно в 2:00 на корте Роджерс вступит в борьбу россиянка Дарья Касаткина, которая встретится с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

Также свои матчи в первом круге проведут теннисистки Каролина Плишкова (Чехия), Виктория Азаренко (Беларусь), Белинда Бенчич (Швейцария), Елена Остапенко (Латвия), Винус Уильямс и Мэдисон Кис (обе – США).

Монреаль. Расписание матчей, 7 августа. Женщины

Около 18:00. Чжу Линь (Китай) – Каролина Плишкова (Чехия).

Около 19:30. Виктория Азаренко (Беларусь) – Магда Линетт (Польша).

Около 19:30. Варвара Грачёва (Франция) – Сорана Кырстя (Румыния).

Около 19:30. Лючия Бронцетти (Италия) – Белинда Бенчич (Швейцария).

Около 21:00. Дженнифер Брэйди (США) – Елена Остапенко (Латвия).

Около 02:00. Винус Уильямс (США) – Мэдисон Кис (США).

Около 02:00. Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия).