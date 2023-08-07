Монреаль-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 7 августа, состоится первый день женского турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Пройдут стартовые матчи первого круга соревнований.
В первом запуске сыграет экс-россиянка Варвара Грачёва (Франция) против Сораны Кырсти из Румынии, их матч пройдёт на корте №9 на ИГА Стэдиум и начнётся около 19:30 по московскому времени. Приблизительно в 2:00 на корте Роджерс вступит в борьбу россиянка Дарья Касаткина, которая встретится с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.
Также свои матчи в первом круге проведут теннисистки Каролина Плишкова (Чехия), Виктория Азаренко (Беларусь), Белинда Бенчич (Швейцария), Елена Остапенко (Латвия), Винус Уильямс и Мэдисон Кис (обе – США).
Монреаль. Расписание матчей, 7 августа. Женщины
Около 18:00. Чжу Линь (Китай) – Каролина Плишкова (Чехия).
Около 19:30. Виктория Азаренко (Беларусь) – Магда Линетт (Польша).
Около 19:30. Варвара Грачёва (Франция) – Сорана Кырстя (Румыния).
Около 19:30. Лючия Бронцетти (Италия) – Белинда Бенчич (Швейцария).
Около 21:00. Дженнифер Брэйди (США) – Елена Остапенко (Латвия).
Около 02:00. Винус Уильямс (США) – Мэдисон Кис (США).
Около 02:00. Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия).
- 7 августа 2023
-
15:00
-
14:28
-
14:01
-
14:00
-
13:12
-
12:15
-
11:48
-
11:00
-
10:39
-
09:56
-
09:33
-
09:24
-
09:14
-
04:21
-
00:50
-
00:20
-
00:15
-
00:01
- 6 августа 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:37
-
23:10
-
22:59
-
21:43
-
20:50
-
19:58
-
18:47
-
16:39
-
16:14
-
15:27
-
15:19
-
14:27
-
13:56
-
13:34
-
12:50