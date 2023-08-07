Андре Агасси опубликовал милое фото с новым домашним питомцем

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси опубликовал в социальных сетях милое фото с новым домашним питомцем.
«Этот котик появился у нас на заднем дворе… Вот мы и пустили его в семью. Знакомьтесь, Свитти», — подписал фото Агасси.
Фото: из личного архива Андре Агасси
В апреле титулованному теннисисту исполнилось 52 года. Агасси является олимпийским чемпионом 1996 года в одиночном разряде. Также Андре четыре раза выигрывал Открытый чемпионат Австралии (1995, 2000, 2001, 2003), один раз становился чемпионом на Открытом чемпионате Франции (1999), брал Уимблдон (1992) и дважды становился победителем Открытого чемпионата США (1994, 1999).
Напомним, с 2001 года Агасси женат на 22-кратной чемпионке турниров «Большого шлема», легендарной теннисистке немке Штеффи Граф. 27 октября 2001 года у пары родился сын Джеден Джил, а 3 октября 2003 года — дочь Джаз Эли. Сейчас семейство Агасси/Граф проживает в Лас-Вегасе, занимается бизнесом, благотворительностью и участвует в ветеранских турнирах.
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