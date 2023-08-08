Монреаль — 2023, женщины: результаты матчей первого игрового дня и турнирная сетка

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Состоялся первый день женского турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Прошли стартовые матчи первого круга соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Чжу Линь (Китай) – Каролина Плишкова (Чехия) — 3:6, 7:6, 2:6.

Виктория Азаренко (Беларусь) – Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:0.

Варвара Грачёва (Франция) – Сорана Кырстя (Румыния) — 4:6, 6:7.

Лючия Бронцетти (Италия) – Белинда Бенчич (Швейцария) — 2:6, 3:6.

Дженнифер Брэйди (США) – Елена Остапенко (Латвия) — 7:6, 0:6, 7:6.

Винус Уильямс (США) – Мэдисон Кис (США) — 2:6, 5:7.

Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия) — матч спортсменок прерван из-за сильного дождя. На момент остановки в игре проходил первый сет, счёт по геймам был 4:4.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн.