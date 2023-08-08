Монреаль — 2023, женщины: результаты матчей первого игрового дня и турнирная сетка

Состоялся первый день женского турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Прошли стартовые матчи первого круга соревнований.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Чжу Линь (Китай) – Каролина Плишкова (Чехия) — 3:6, 7:6, 2:6.
Виктория Азаренко (Беларусь) – Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:0.
Варвара Грачёва (Франция) – Сорана Кырстя (Румыния) — 4:6, 6:7.
Лючия Бронцетти (Италия) – Белинда Бенчич (Швейцария) — 2:6, 3:6.
Дженнифер Брэйди (США) – Елена Остапенко (Латвия) — 7:6, 0:6, 7:6.
Винус Уильямс (США) – Мэдисон Кис (США) — 2:6, 5:7.
Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия) — матч спортсменок прерван из-за сильного дождя. На момент остановки в игре проходил первый сет, счёт по геймам был 4:4.
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн.
- 8 августа 2023
-
09:29
-
09:00
-
08:37
-
08:12
-
06:18
-
05:54
-
05:46
-
04:57
-
04:13
-
03:58
-
03:30
-
03:11
-
00:59
-
00:49
-
00:26
-
00:04
- 7 августа 2023
-
23:54
-
23:19
-
22:56
-
21:09
-
20:52
-
20:38
-
20:26
-
20:01
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
17:25
-
16:33
-
15:00
-
14:28
-
14:01
-
14:00
-
13:12
-
12:15