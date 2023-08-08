«Так надоело об этом говорить». Азаренко — на вопрос о рукопожатиях с украинками

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко ответила на вопрос журналистов об отсутствии рукопожатий с украинскими спортсменками.
На американской серии турниров WTA приняла решение по ходу матчей между представительницами Украины с россиянками и белорусками уведомлять зрителей о том, что спортсменки не пожмут руки после матчей. Так организация решила бороться с освистыванием и критикой игроков публикой.
«Так надоело об этом говорить. Надеюсь, что такое объявление, возможно, наконец прекратит эти разговоры. Но если я сыграю с Калининой (после интервью Азаренко стало известно, что она сыграет с победившей Калинину американкой Стивенс. — Прим. «Чемпионата»), то не знаю. Я пожимала ей руку, когда мы играли в этом году в Аделаиде. Не знаю.
Мне кажется, что это очень чёткое послание – это личный выбор украинских теннисисток. Это нестандартная ситуация. Я бы так не делала, но я не в том положении, чтобы судить.
Я уважаю чужое решение, но для спорта это нестандартная ситуация. И, как я уже говорила не знаю сколько раз, я уважаю и принимаю выбор другого игрока.
Думаю, если это помогает зрителям понять ситуацию, то, наверное, это полезное информирование. Не знаю.
Как я говорила, не думаю, что рукопожатия способны кардинально изменить жизнь. Мне так не кажется, но я уважаю выбор других людей», — сказала Азаренко на пресс-конференции.
Ранее Виктория Азаренко отмечала, что решение об объявлении отсутствия рукопожатий в матчах украинок с россиянками и белорусками опоздало на полтора года.
- 8 августа 2023
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