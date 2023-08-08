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Стэн Вавринка и Джон Иснер получили уайлд-кард на «Мастерс» в Цинциннати

Стэн Вавринка и Джон Иснер получили уайлд-кард на «Мастерс» в Цинциннати
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Стали известны все обладатели уайлд-кард на «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 13 по 20 августа 2023 года.

Приглашение в основную сетку получили три американских теннисиста: 111-я ракетка мира Джон Иснер, 59-я ракетка мира Маккензи Макдональд и 43-я ракетка мира Джеффри-Джон Вулф.

Также обладателем уайл-кард стал швейцарский теннисист Стэн Вавринка, действующая 49-я ракетка мира.

Напомним, в текущем сезоне «Мастерсы» выигрывали только три спортсмена: первая ракетка мира Карлос Алькарас был лучшим в Индиан-Уэллсе и Мадриде, третья ракетка мира Даниил Медведев побеждал в Майами и Риме, а седьмая ракетка мира Андрей Рублёв выиграл турнир в Монте-Карло.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Цинциннати является хорватский теннисист Борна Чорич.

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