«Променяю «Большой шлем» на то, чтобы быть номером один». Циципас прав, сделав такой выбор

На днях Стефанос Циципас сделал очень неоднозначное заявление: «Я променяю «Большой шлем» на то, чтобы быть номером один. Это определённо что-то особенное, это признак того, что вы достигли максимума в своей карьере, и мне нравится, когда вы можете максимизировать всё. Таким образом, надеюсь, однажды я смогу сказать своим внукам, что я был номером один», – приводит слова Циципаса Sportskeeda со ссылкой на El Universal Deportes. Собственно говоря, заявление греческого теннисиста наполовину русского (по маме) происхождения пока в любом случае эфемерно. Он и первой ракеткой не был, и мэйджор не выигрывал – и не факт, что Стефаносу когда-либо удастся добиться хотя бы одной из этих двух больших целей. Но тема для рассуждений интересная, тем более что и сам Циципас любит пофилософствовать – причём далеко не только о теннисе.

Как Циципас свой «Шлем» упустил

Если вспоминать достижения грека, которому скоро исполнится 25 лет, то к победе на «Шлеме» он определённо был ближе, чем к первой строчке. На «Ролан Гаррос» в 2021 году Стефаносу оставалась одна партия до того, чтобы стать первым теннисистом нового поколения, выигравшим мэйджор. Он вёл у Новака Джоковича 2:0 по сетам в финале, но затем игра Циципаса рассыпалась, и в итоге серб стал двукратным чемпионом «Ролан Гаррос». А честь стать первым игроком из нового поколения с титулом на «Шлеме» досталась Даниилу Медведеву, который той же осенью победил Джоковича в финале US Open. Россиянину, кстати, выбирать не нужно – он затем и первой ракеткой был, причём на протяжении довольно солидных 16 недель.

Циципас после финала «Ролан Гаррос» побывал ещё в одном решающем матче мэйджора – на Australian Open в нынешнем году. Там он снова встретился с Джоковичем, и на своём любимом «Шлеме» серб ему никаких шансов не дал, победив в трёх сетах. Что касается рейтинга, то там Стефанос не поднимался выше третьей строчки, так что до лидерства ему было достаточно далеко. Кто из его поколения действительно вполне мог побывать первой ракеткой мира, так это Александр Зверев, но немцу не повезло получить страшную травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2022. Останься Зверев в туре тем летом, у него были бы отличные шансы опередить Медведева до US Open, по итогам которого это сделал Карлос Алькарас.

Стефанос Циципас Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Что важнее — победа на мэйджоре либо первая строчка?

Итак, что же важнее – выиграть «Шлем» или стать первой ракеткой мира? Как и во многих случаях в спорте (да и в жизни в целом), однозначного ответа, который сочли бы правильным все, нет. Многое ещё зависит от дополнительных цифр – был взят один мэйджор или несколько, провёл игрок на первой строчке рейтинга одну неделю или, скажем, 20–30. Про одну неделю, кстати, отнюдь не художественное преувеличение. Австралиец Патрик Рафтер, главный последователь стиля «подача с выходом к сетке» в 90-е годы, втиснулся на вершину ровно на одну неделю в конце июля 1999-го, подвинув Андре Агасси, после чего уступил лидерство главному сопернику Андре – Питу Сампрасу. Вряд ли этим Патрик гордится больше, чем двумя титулами на US Open. А у женщин чемпионка семи «Шлемов» Ивонн Гулагонг-Коули была первой ракеткой мира две недели – и то об этом она узнала лишь спустя 31 год (!), когда в 2007 году рейтинги за середину 70-х решили более тщательно пересчитать и обнаружили ошибку. Столько же времени провёл на вершине и тренирующий Рафаэля Надаля Карлос Мойя, чемпион «Ролан Гаррос» – 1998.

Однако если брать более-менее сравнимые небольшие цифры – скажем, один «Шлем» и около месяца на первой строчке – то здесь я однозначно считаю первую позицию в рейтинге более весомым достижением. Всё-таки рейтинг формируется на основе выступлений на протяжении целого года (речь, разумеется, о рейтинге 52 недель, а не о Чемпионской гонке – лидерство считается именно в нём), а для одной победы на «Шлеме» может быть достаточно ярко сверкнуть на протяжении двух недель, которые длится турнир, а потом можно снова уйти в тень.

Да, рейтинговые очки можно набирать и на не самых крупных соревнованиях (в том числе на тех, которые на спортивном жаргоне с определённым оттенком презрительности называют «водокачками»), но, чтобы занять первую строчку, нужны хорошие результаты и на больших турнирах – пусть не титулы, но хотя бы регулярные выходы в финалы и полуфиналы. Добиваться такого на протяжении целого года – уже показатель определённой стабильности. При этом уточню, что это именно моя объективная оценка. Субъективно меня, например, раздражало лидерство Каролины Возняцки, которая в начале 2010-х больше года (с перерывом на одну неделю) держала первую строчку именно за счёт стабильности, но объективно я не могу не признавать, что как минимум бóльшая часть её пребывания на вершине была заслуженной. Ведь никто не мешал её соперницам выступить ещё более стабильно.

Сафина и Янкович так и остались без ТБШ

Кстати, Возняцки была одной из лидеров-«бесшлемниц», что порождало дополнительную волну нелюбви к ней со стороны многих поклонников тенниса, а также множество «подколок». У девушек это явление более частое, чем в мужском теннисе (речь про лидерство без выигранных «Шлемов», а не про подколки). За всю историю существования рейтинга, считающегося именно на основе набранных за сезон очков – в женском теннисе с конца 1975 года, а в мужском – с августа 1973-го – таких теннисисток было семь.

Четыре из них: Ким Клейстерс, Амели Моресмо, сама Возняцки и Симона Халеп – в итоге спустя какое-то время выиграли кто один, кто несколько «Шлемов», а Елена Янкович, Динара Сафина и Каролина Плишкова этого не добились. Первые две уже давно закончили карьеру, Плишкова же хоть и продолжает играть, но к титулу на мэйджорах в последние годы близка не была. У мужчин же первыми без выигранных «Шлемов» становились только Иван Лендл (в итоге взявший целых восемь мэйджоров) и Марсело Риос, в итоге оставшийся единственным в ATP лидером рейтинга, не победившим ни на одном ТБШ.

Обратная сторона медали — от Мыскиной до Радукану и Соболенко с Рыбакиной

При этом среди «одношлемников» много игроков, никогда не поднимавшихся на первую строчку. Даже если брать только XXI век, на протяжении большей части которого (большей на данный момент) доминировала «Большая тройка», то мы увидим ряд таких теннисистов. Это Горан Иванишевич (Уимблдон-2001), Томас Юханссон (Australian Open – 2002), Альберт Коста («Ролан Гаррос» – 2002), Хуан-Мартин дель Потро (US Open – 2009), Марин Чилич (US Open – 2014), Доминик Тим (US Open – 2020). Стэн Вавринка в разные годы взял три «Шлема», но выше третьей строчки не был. При этом Юханссон и Коста даже в топ-5 рейтинга никогда не входили.

Эмма Радукану Фото: Matthew Stockman/Getty Images

У женщин список чемпионок «Шлемов» XXI века без первой строчки ещё больше, начиная с россиянок Анастасии Мыскиной и Светланы Кузнецовой. В нём есть и Франческа Скьявоне, и Ли На, и Петра Квитова, и Саманта Стосур, и Марион Бартоли с Флавией Пеннеттой. Относительно недавно это удавалось также Елене Остапенко, Слоан Стивенс, Бьянке Андрееску, Софье Кенин, Барборе Крейчиковой и Эмме Радукану. Две последние чемпионки Уимблдона, Елена Рыбакина и Маркета Вондроушова, первыми тоже не были, как и выигравшая Australian Open – 2023 Арина Соболенко – правда, белоруска сейчас близка к первой строчке. Радукану, кстати, едва не отличилась рейтинговым антирекордом, но всё-таки успела забраться в топ-10 незадолго до потери очков за титул US Open – 2021 и не стала единственной в истории чемпионкой «Шлема», не побывавшей в первой десятке.

Кому повезло выиграть «Шлем», а кто это полностью заслужил?

Возвращаясь к цифрам, подчеркнём напоследок важность второй победы на «Шлеме». Скажем, Марат Сафин сильно переживал на протяжении нескольких лет между US Open 2000 года и Australian Open 2005-го, что останется с одним титулом мэйджора, хотя первой ракеткой тоже успел побывать. В теннисе даже есть специальный термин для таких случаев – One Slam Wonder, что можно перевести как «Чудо на один «Шлем». Как несложно догадаться, называют им тех, кто не без доли везения выиграл один крупный турнир и больше ничего значимого в карьере не добился.

Из последних примеров это лучше всего подходит к Радукану и в чуть меньшей степени к Андрееску и Остапенко, а чуть раньше отличной иллюстрацией была Пеннетта. У мужчин выделить таковых после Юханссона и Косты сложно. Ни дель Потро, ни Чилича, ни Тима случайными везунчиками не назовёшь – просто им не повезло играть в эпоху великих теннисистов, да ещё и травмы подкосили, особенно аргентинца. Предлагаем и вам обсудить в комментариях, чьи победы на «Шлемах» вы считаете скорее удачей, а кто заслужил свои немногочисленные титулы – а также что, на ваш взгляд, важнее – один мэйджор или несколько недель на первой строчке рейтинга?