Анастасия Потапова потерпела поражение от Каролины Муховой на старте турнира в Монреале

27-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В стартовом матче Потапова со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграла финалистке «Ролан Гаррос» — 2023, 17-й ракетке мира, чешке Каролине Муховой (14). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 47 минут. Потапова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Муховой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Отметим, что этот матч стал для Потаповой первым после травмы голеностопа, которую она получила в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).