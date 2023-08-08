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Анастасия Потапова потерпела поражение от Каролины Муховой на старте турнира в Монреале

Анастасия Потапова потерпела поражение от Каролины Муховой на старте турнира в Монреале
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27-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В стартовом матче Потапова со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграла финалистке «Ролан Гаррос» — 2023, 17-й ракетке мира, чешке Каролине Муховой (14). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 47 минут. Потапова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Муховой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Отметим, что этот матч стал для Потаповой первым после травмы голеностопа, которую она получила в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 20:40 МСК
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2  
7 7 		6  
         
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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