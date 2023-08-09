Андрееску рассказала о проблемах со спиной, мешавших ей по ходу матча с Джорджи

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, 41-я ракетка мира, рассказала о проблемах со спиной, которые мешали ей играть в матче первого круга турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Сегодня, 9 августа, спортсменка в двух сетах проиграла 51-й ракетке мира из Италии Камиле Джорджи на старте соревнований. Их встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.
«На прошлой неделе в Вашингтоне у меня заболела спина. Появилась боль в крестцово-подвздошном суставе. У меня такое уже было. Не раз приходилось с таким сталкиваться.
На несколько дней мне стало лучше, но потом я снова начала играть, почувствовала напряжение. И это такая травма – вроде бы ничего серьёзного, но, если нагружать, становится очень больно. Со мной так и было на одной из тренировок перед турниром. И сегодня я чувствовала сустав ещё сильнее, чем на тренировках.
К сожалению, это повлияло на моё выступление. Из-за того, что спина болела, мне было трудно принимать кручёную подачу под лево. Накапливался негатив, это влияло на настрой», — призналась спортсменка на пресс-конференции после матча.
Напомним, 23-летняя Андрееску была четвёртой ракеткой мира. В 2019 году спортсменка выиграла турниры WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также стала победительницей Открытого чемпионата США.
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