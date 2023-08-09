Монреаль-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

Сегодня, 9 августа, в Монреале (Канада) пройдёт третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. Пройдут матчи второго круга соревнований. За выход в следующую стадию турнира поборются Ига Свёнтек (Польша, 1), Арина Соболенко (Беларусь, 2) и Елена Рыбакина (Казахстан, 3).

Также сегодня свои матчи проведут российские теннисистки: состоится дерби россиянок Дарьи Касаткиной и Анны Блинковой, а Людмила Самсонова поборется за выход в третий круг с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Монреаль. Турнир WTA-1000. Расписание третьего игрового дня

Первый запуск (18:00)

Кори Гауфф (США, 6) — Кэти Бултер (Великобритания, Q)

Второй запуск (19:30)

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Каролина Плишкова (Чехия)

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Анна Блинкова (Россия)

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

Третий запуск (21:00)

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Дженнифер Брэйди (США, SR)

Сорана Кырстя (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия, 14)

Четвёртый запуск (около 23:00)

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 11) — Лейла Фернандес (Канада, WC)

Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Каролина Возняцки (Дания, WC)

Пятый запуск (не ранее 2:00)

Даниэль Коллинз (США, Q) — Мария Саккари (Греция, 8)

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Петра Мартич (Чехия)

Не ранее 3:30 — Петра Квитова (Чехия, 7) — Камила Джорджи (Италия, Q)