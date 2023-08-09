Джессика Пегула вышла в 1/8 финала турнира в Монреале, обыграв Юлию Путинцеву
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула встречалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (61-я ракетка мира). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу американской спортсменки.
Встреча продлилась 1 час 25 минут. Пегула дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Путинцевой одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В третьем круге соревнований в Монреале Джессика Пегула сыграет с 49-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини. Встреча спортсменок состоится завтра, 10 августа. Турнир в Монреале завершится 13 августа.
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