Джессика Пегула вышла в 1/8 финала турнира в Монреале, обыграв Юлию Путинцеву

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула встречалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (61-я ракетка мира). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу американской спортсменки.

Встреча продлилась 1 час 25 минут. Пегула дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Путинцевой одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге соревнований в Монреале Джессика Пегула сыграет с 49-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини. Встреча спортсменок состоится завтра, 10 августа. Турнир в Монреале завершится 13 августа.