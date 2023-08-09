Ига Свёнтек обыграла Каролину Плишкову во втором круге турнира в Монреале
Поделиться
Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
В матче второго круга польская теннисистка переиграла Каролину Плишкову (23-я ракетка мира) из Чехии. Встреча продолжалась 1 час и 48 минут и завершилась победой Свёнтек в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
Свёнтек два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету чешской теннисистки два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем круге Свёнтек сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия).
Напомним, турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа, общий призовой фонд составляет $ 2 788 468.
Комментарии
- 9 августа 2023
-
22:05
-
21:33
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:50
-
19:41
-
19:22
-
17:54
-
17:36
-
17:29
-
16:55
-
16:37
-
16:02
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:10
-
11:50
-
10:08
-
10:00
-
09:28
-
09:00
-
07:37
-
07:03
-
05:58
-
05:22
-
05:14
-
00:50
-
00:49
-
00:40
-
00:24
-
00:13
-
00:05
- 8 августа 2023
-
23:57
Партнерский контент