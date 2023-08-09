Ига Свёнтек обыграла Каролину Плишкову во втором круге турнира в Монреале

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В матче второго круга польская теннисистка переиграла Каролину Плишкову (23-я ракетка мира) из Чехии. Встреча продолжалась 1 час и 48 минут и завершилась победой Свёнтек в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Свёнтек два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету чешской теннисистки два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Свёнтек сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия).

Напомним, турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа, общий призовой фонд составляет $ 2 788 468.