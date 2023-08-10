Синнер обыграл Берреттини и вышел в третий круг турнира в Торонто

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий руг турнира «Мастерса» в Торонто. В матче второго круга он обыграл соотечественника Маттео Берреттини со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Берреттини сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки. На счету Синнера восемь подач навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Синнер встретится с победителем пары Макс Пёрселл (Австралия) – Энди Маррей (Великобритания).

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.