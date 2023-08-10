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Синнер обыграл Берреттини и вышел в третий круг турнира в Торонто

Синнер обыграл Берреттини и вышел в третий круг турнира в Торонто
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий руг турнира «Мастерса» в Торонто. В матче второго круга он обыграл соотечественника Маттео Берреттини со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Берреттини сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки. На счету Синнера восемь подач навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Синнер встретится с победителем пары Макс Пёрселл (Австралия) – Энди Маррей (Великобритания).

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

Торонто. 2-й круг
10 августа 2023, четверг. 00:20 МСК
Маттео Берреттини
38
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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