Синнер обыграл Берреттини и вышел в третий круг турнира в Торонто
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий руг турнира «Мастерса» в Торонто. В матче второго круга он обыграл соотечественника Маттео Берреттини со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Берреттини сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки. На счету Синнера восемь подач навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Синнер встретится с победителем пары Макс Пёрселл (Австралия) – Энди Маррей (Великобритания).
Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.
Комментарии
- 10 августа 2023
-
02:16
-
02:14
-
01:49
-
00:00
- 9 августа 2023
-
23:48
-
23:11
-
22:59
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:05
-
21:33
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:50
-
19:41
-
19:22
-
17:54
-
17:36
-
17:29
-
16:55
-
16:37
-
16:02
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:10
-
11:50
-
10:08
-
10:00
-
09:28
-
09:00
-
07:37
-
07:03
Партнерский контент