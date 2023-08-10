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Пол не без проблем переиграл Серундоло и вышел в 3-й круг турнира в Торонто

Пол не без проблем переиграл Серундоло и вышел в 3-й круг турнира в Торонто
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14-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол одержал победу во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче второго круга Пол со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:3 переиграл 22-ю ракетку мира, аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча продлилась 2 часа и 47 минут. Пол пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, столько же двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет победитель пары Маркос Хирон (США) – Хольгер Руне (Норвегия). Теннисисты соревнуются между собой прямо сейчас.

Торонто. 2-й круг
10 августа 2023, четверг. 02:15 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 2 6
6 2 		7 7 3
         
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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