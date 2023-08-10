Пол не без проблем переиграл Серундоло и вышел в 3-й круг турнира в Торонто

14-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол одержал победу во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.
В матче второго круга Пол со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:3 переиграл 22-ю ракетку мира, аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча продлилась 2 часа и 47 минут. Пол пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, столько же двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет победитель пары Маркос Хирон (США) – Хольгер Руне (Норвегия). Теннисисты соревнуются между собой прямо сейчас.
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