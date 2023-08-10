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Руне неожиданно уступил Гирону на турнире в Торонто

Руне неожиданно уступил Гирону на турнире в Торонто
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6-я ракетка мира, норвежский теннисист Хольгер Руне потерпел поражение во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче второго круга Руне со счётом 2:6, 6:4, 3:6 уступил 70-й ракетке мира, американцу Маркосу Гирону. Встреча продлилась 2 часа и шесть минут. Руне шесть раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, столько же двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет его соотечественник Томми Пол, который переиграл Франсиско Серундоло.

Торонто. 2-й круг
10 августа 2023, четверг. 04:15 МСК
Маркос Гирон
70
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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