Руне неожиданно уступил Гирону на турнире в Торонто
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6-я ракетка мира, норвежский теннисист Хольгер Руне потерпел поражение во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.
В матче второго круга Руне со счётом 2:6, 6:4, 3:6 уступил 70-й ракетке мира, американцу Маркосу Гирону. Встреча продлилась 2 часа и шесть минут. Руне шесть раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, столько же двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет его соотечественник Томми Пол, который переиграл Франсиско Серундоло.
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