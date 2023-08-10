Соболенко: нужно время, чтобы привыкнуть к покрытию в Монреале. Условия непростые

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над представительницей Хорватии Петрой Мартич на хардовом турнире категории WTA-1000 призналась, что ей непросто играть на кортах в Монреале.

«Думаю, мне нужно время, чтобы привыкнуть к этому покрытию. Надеюсь, в следующем матче буду играть немного лучше, но в целом я рада, что успешно завершила этот тяжёлый матч. Условия непростые. Я тренировалась во Флориде, и отскок был совершенно другим. Помню, как на Открытом чемпионате США и в Цинциннати мяч отскакивал высоко. Здесь он вообще не отскакивает. Поэтому играть непросто, но я постараюсь приспособиться и показать свой лучший теннис», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

В третьем круге соревнований в Монреале Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (18-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.