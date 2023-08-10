Ллойд — об Алькарасе: не могу представить, как он ходит в ночные клубы с девушками

Бывший британский теннисист Джон Ллойд поделился мнением об образе испанского теннисиста Карлоса Алькараса, и высказался о том, что теннисному миру нужно больше таких игроков, как американец Андре Агасси, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира.

«Нам нужны такие суперзвёзды, как Андре Агасси. Его регулярно замечают с женщинами-знаменитостями. Для меня это просто делает наш спорт. Все знали Агасси не только потому, что он был великим теннисистом, но и из-за его деятельности вне корта.

Ник Кирьос, думаю, был бы примером того, кто бы сделал это, если бы ему предоставили такую возможность, но вы видите, что Ник не выиграл достаточно матчей, он должен быть чертовски хорош, чтобы сделать это, иначе люди не заинтересуются.

Тот, кто в любом случае выиграет так много турниров, — это Карлос Алькарас, и я думаю, что у него есть определённый взгляд на это. Однажды его английский улучшится, а это произойдёт. Он не боится камер. Но я не могу представить, как он ходит в ночные клубы с девушками под руку. Могу ошибаться, но я этого не вижу», – приводит слова Ллойда TennisUpToDate.