«Что мне нравится в нём — так это свобода». Маррей — об Алькарасе
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей поделился мнением об игре испанского теннисиста Карлоса Алькараса.
«Что мне нравится в нём – так это свобода, с которой он играет, и я думаю, что частью этого является молодость. Я просто надеюсь, что он не потеряет это.
Я хотел бы видеть, как он продолжает играть в том же стиле, как сейчас. Иногда он выглядит немного как камикадзе, но он полностью инстинктивен. И мне это нравится.
Мне было достаточно того, что я увидел его игру, а затем услышал от его тренера и от кого-то, кто знает, что такое тяжёлая работа, о том, что он собирается сделать отличную карьеру», — приводит слова Маррея ATP Tour.
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