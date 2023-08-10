Трёх теннисистов временно отстранили из-за подозрений в договорных матчах

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) на своём сайте сообщил о временной дисквалификации трёх теннисистов – Тимура Хабибулина (Казахстан), Санжара Файзиева (Узбекистан) и Игоря Смиланского (Израиль). Причиной данного решения якобы стали подозрения в адрес всех трёх в участии в договорных матчах. Временное отстранение началось с 25 июля.
ITIA было зафиксировано разное количество нарушений со стороны всех трёх подозреваемых. Наибольшее количество имеет Хабибулин (с 2014 по 2018 год он совершил 18 нарушений), у Файзиева — пять, Смиланского — три. По версии ITIA подозреваемые продумывали отдельные аспекты матчей, способствовали ставкам, не сообщали о коррупционных схемах, а Хабибулин предлагал другим игрокам деньги для влияния на матч.
Санкции теннисистам будут избраны позднее в соответствующем порядке.
- 10 августа 2023
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