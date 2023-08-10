Давидович-Фокина впервые в карьере одолел на харде игрока из топ-10
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37-я ракетка мира, испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина впервые в карьере обыграл на харде игрока из топ-10 рейтинга ATP.
Это произошло в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Давидович в упорной борьбе одолел трёхкратного финалиста турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира, норвежца Касперу Рууда. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4) в пользу испанца. Ранее, во втором круге Алехандро разгромил олимпийского чемпиона 2020 года, представителя Германии Александра Зверева.
Отметим, что профильным покрытием Давидович-Фокиной считается грунт. В прошлом году, на турнире в Монте-Карло Алехандро сенсационно удалось обыграть серба Новака Джоковича.
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