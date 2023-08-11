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Коллинз в двух сетах переиграла Фернандес на турнире в Монреале

Коллинз в двух сетах переиграла Фернандес на турнире в Монреале
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) 48-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз встречалась с представительницей Канады Лейлой Фернандес. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Коллинз.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час 20 минут. Коллинз один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Фернандес нет эйсов, пять двойных ошибок и нет реализованных брейк-пойнтов.

В четвёртом круге соревнований в Монреале Коллинз сыграет с польской теннисисткой Игой Свёнтек (первая ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.

Монреаль. 3-й круг
11 августа 2023, пятница. 05:05 МСК
Лейла Фернандес
81
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Даниэль Коллинз
48
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Комментарии
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