Коллинз в двух сетах переиграла Фернандес на турнире в Монреале

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) 48-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз встречалась с представительницей Канады Лейлой Фернандес. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Коллинз.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час 20 минут. Коллинз один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Фернандес нет эйсов, пять двойных ошибок и нет реализованных брейк-пойнтов.

В четвёртом круге соревнований в Монреале Коллинз сыграет с польской теннисисткой Игой Свёнтек (первая ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.