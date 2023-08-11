Торонто-2023, мужчины: результаты матчей четвёртого игрового дня и турнирная сетка

Завершился четвёртый игровой день «Мастерса» в Торонто (Канада). Состоялись все матчи третьего круга соревнований и определились четвертьфиналисты турнира.

Борьбу на «Мастерсе» продолжает россиянин Даниил Медведев, третья ракетка мира и второй сеяный соревнований. Также в четвертьфинал вышел и первый сеяный — испанец Карлос Алькарас.

Отметим, что в этой стадии турнира не обошлось без травм: британец Энди Маррей снялся с игры с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером перед стартом матча из-за повреждения мышц живота.

«Мастерс». Торонто. Четвёртый игровой день. Третий круг

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)

Маккензи Макдональд (США) — Милош Раонич (Канада, WC) — 6:3, 6:3

Даниил Медведев (Россия, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 16) — 6:4, 6:4

Алекс де Минор (Австралия) — Тейлор Фритц (США, 8) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:1

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 15) — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Гаэль Монфис (Франция, SR) — Александар Вукич (Австралия, LL) — 6:4, 6:4

Томми Пол (США, 12) — Маркос Гирон (США, Q) — 6:3, 6:2

Янник Синнер (Италия, 8) — Энди Маррей (Великобритания) — отказ Маррея