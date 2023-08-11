Медведев — де Минор: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Торонто

Сегодня, 11 августа, состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада), в котором за выход в полуфинал соревнований поборется российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев. Его соперником будет 18-я ракетка мира из Австралии Алекс де Минор.

Встреча спортсменов запланирована на центральном корте турнира и начнётся около 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Алекса де Минора за выход в полуфинал турнира в Торонто.

Ранее у спортсменов было пять личных встреч, сейчас счёт 4:1 в пользу россиянина. Последний раз в очном противостоянии теннисисты встречались в 2022 году в Париже во втором круге хардового турнира, тогда в трёх сетах победу одержал австралийский теннисист.