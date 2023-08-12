Видеообзор победы Самсоновой в четвертьфинале турнира в Монреале
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в дебютный для себя полуфинал турнира категории WTA-1000.
Это произошло в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче Самсонова (15) со счётом 6:4, 6:4 обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года, 13-ю ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич (12).
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA
Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час и 49 минут. Самсонова восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бенчич один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
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