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Чесноков: если Медведев продолжит так ужасно играть, на US Open далеко не пройдёт

Чесноков: если Медведев продолжит так ужасно играть, на US Open далеко не пройдёт
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Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков прокомментировал поражение чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

Медведев (2) проиграл австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:7 (7:9), 5:7.

«Даниил играл ужасно. Когда он подавал на матчболе соперника, я был уверен, что сделает двойную ошибку. Мне кажется, ему не хватило терпения, де Минор доставал много мячей. Я не ожидал проигрыша в этом матче, тем более что он имел хорошее преимущество в первом сете. Если Медведев продолжит так играть, как вчера, то на US Open далеко не пройдёт», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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