«Всё из-за плохих мячей». Медведев объяснил вылет с «Мастерса» в Торонто

Даниил Медведев начал свою американскую серию с «Мастерса» в Торонто, так как предыдущий турнир в Вашингтоне он пропустил. На канадском «тысячнике» россиянину не удалось пройти слишком далеко: Даниил вылетел в четвертьфинале после поражения от Алекса де Минора (6:7, 5:7). Причём россиянин второй раз подряд уступил австралийцу на «Мастерсе» вслед за Парижем-2022, хотя до этого одержал над ним четыре победы подряд. После неудачной игры в Торонто Медведев поделился мнением об игре соперника и назвал главную проблему, которая сопровождала его в Канаде.

«Все сенсации, которые происходят в последнее время, случаются из-за плохих мячей»

— Даниил, поделитесь мыслями, что сегодня особенно хорошо получалось у де Минора и усложняло вам задачу?

— Я не знаю. Во-первых, он хорошо играл. Но и я не ощущал, что этот матч был плохим для меня. Я мог приложить усилия и выиграть первый сет: счёт был 5:1 на тай-брейке, на 5:3 я не смог подать, а затем потерял шанс при 6:4. Я мог сыграть лучше.

В целом я чувствую, что мячи на всех турнирах ATP стали медленнее. Я об этом уже говорил. И все сенсации, которые происходят в последнее время, случаются из-за плохих мячей. Они становятся медленными и тухлыми спустя два гейма. Например, сегодня во втором сете мы играли затяжные геймы, и спустя уже два гейма мячи стали никакими.

Я думаю, история с мячами по уровню выравнивает некоторых игроков. Есть несколько очень мощных теннисистов, которые, так скажем, проникают в мяч. Хотя не уверен, что это удачное слово. Например, Карлос Алькарас. Или Каспер Рууд. Или Давидович-Фокина – именно благодаря своей силе он и прошёл в полуфинал.

А такие игроки, как я, не имеют столько силы, чтобы играть с медленным мячом. У двух предыдущих соперников я видел: какими бы они ни были мощными, они не могли контролировать мяч и испытывали трудности.

С Алексом одной силы недостаточно. Тебе нужно буквально пройти через мяч и атаковать им соперника. И каждый раз, когда я пытался это сделать против де Минора, у меня ничего не получалось. Было очень трудно выдерживать длинные розыгрыши. Хотя я хорош в затяжных ралли, но и этого сегодня было недостаточно.

Сегодня был один из тех матчей, в которых тебе кажется, что победа близка, но ты не можешь сделать ничего больше для этого. Ты только бьёшь, бьёшь, бьёшь и ждёшь.

— Как вы справляетесь с такими соперниками, как Алекс? Представим, что вы сегодня победили. Что бы вы для этого сделали?

— Для этого нужно играть чуть быстрее. И во всех трёх матчах в Торонто, даже если я играл неплохо, были условия, которые не позволили мне показать желаемую игру. По большей части это случилось из-за плохих мячей. В таком случае тебе нужно приспособиться к той игре, которую тебе нужно показать. И, как я уже сказал, важно выигрывать длинные розыгрыши.

Алекса же важно удивлять, преподносить ему сюрпризы. Потому что иначе он всегда контролирует мяч. Как и я, честно сказать. Так что тебе против Алекса нужно делать внезапные удары и направлять мяч туда, куда он не ожидает. Но с такими плохими мячами это не имеет значения. Даже если Алекс не ожидает какого-то удара, он его догонит, потому что мячи слишком медленные.

Ещё с Алексом важно чаще выходить к сетке. Хотя я не тот спортсмен, который легко играет у сетки. Когда мяч летит быстро, я чувствую, что могу его проконтролировать, а когда мяч медленный, то я задаюсь вопросом: а зачем мне выходить к сетке? Он и так пролетит мимо меня.

Даниил Медведев Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

«Немного расстроен, но уже жду предстоящих турниров»

— Сегодня вышел не тот результат, который вы хотели бы получить. Но если посмотреть в целом на ваш первый хардовый турнир этим летом и на вашу форму сейчас, накануне US Open, то как вы оцените свой уровень?

— Не так уж и плохо, всё-таки я дошёл до четвертьфинала «Мастерса». Но ещё раз повторю, что сегодня я должен был выигрывать первый сет. И следом второй.

Однако, как я сказал, здесь непростые условия. Мне не удалось их полностью контролировать, но я был не так далёк от победы. Так что это хороший знак.

Когда ты близок к успеху, ты чувствуешь, что в следующие недели можешь найти путь к победам. И это то, что я планирую делать. До US Open остался всего один турнир. Да и в Цинциннати я люблю играть, там я приложу все усилия.

Так что сейчас я немного расстроен, но уже жду предстоящих турниров. На данный момент не ощущаю большого стресса.

— Сегодня у вас было семь двойных ошибок, некоторые из них случались в неподходящие моменты. Из-за чего это происходило? Ветер?

— По какой-то причине в этом году я делаю много двойных ошибок. Не помню, чтобы я допускал столько двойных в прошлом сезоне. При этом я чувствую, что у меня неплохо получается вторая подача. Даже сегодня я не думал о проценте выигранных очков на подаче. Всегда возникает вопрос: я, конечно, могу допустить несколько двойных, но, может, в то же время я могу забить несколько хороших ударов в важные моменты?

Ветер сегодня не помог. Он опять постоянно менялся. В то же время я считаю, что должен лучше справляться с ветром на подаче.

Мне больше нечего сказать, кроме того, что мне нужно работать над подачей. И если я хочу выигрывать следующие турниры, мне нужно допускать меньше двойных ошибок.

«Это исключительно моё ощущение»

— Вы говорили о плохих теннисных мячах. Вспомнилось, что на Australian Open в этом году тоже были плохие мячи. Может, это стало постоянной проблемой сезона? И обсуждают ли это другие игроки?

— После Australian Open, конечно, многие обсуждали эту проблему. Но после Австралии, кажется, это не стало какой-то большой проблемой для тура.

Это исключительно моё ощущение. Я только говорю, как я это чувствую. На всех турнирах абсолютно разные мячи. Может, дело в покрытии.

Сегодня, например, счёт был 2:1 во втором сете, когда я потерял свою подачу и позволил сопернику сравнять счёт. Это был длинный гейм. Уже после него я почувствовал, что мячам пришёл конец. То же самое ощущается в длинных розыгрышах. Забавно, что я очень люблю играть затяжные розыгрыши, но только в тех условиях, когда игра идёт быстро, потому что другие игроки не выдерживают такие ралли. Когда мяч медленный, то соперникам удаётся выигрывать длинные розыгрыши.

Так что моё мнение: такая тенденция действительно есть, мячи в туре стали медленнее. Но мне приходится приспосабливаться к этому. И, честно говоря, в этом году я не так уж плохо к этому адаптировался, так что мне сейчас придётся делать это снова.

— Вы обеспокоены этой тенденцией? Планируете как-то менять свой стиль игры?

— Нет, я так не думаю. Как я сказал, кому-то такие мячи нравятся, а кому-то нет. Конечно, я бы хотел, чтобы мячи в туре были быстрее, но необязательно, чтобы это было так. Просто нужно адаптироваться к новым условиям.

У нас есть такие игроки, как Новак Джокович. Я уверен, когда он 17 лет назад начинал играть на турнирах «Большого шлема», всё было по-другому. Мячи, корты. Но он продолжал побеждать.

Я всё ещё люблю быстрые мячи. Но когда они становятся медленнее, мне нужно приспосабливаться к ним и побеждать. Сегодня, например, против Алекса мне было непросто это сделать. Хотя, может, дело просто в том, что я был не в лучшей форме и не смог ничего сделать с мячами. Мне было тяжело сыграть так, чтобы вызвать у Алекса проблемы. Или, может, он просто играл сегодня слишком хорошо.