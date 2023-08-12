Карацев проиграл Хюслеру в квалификации «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист, 71-я ракетка мира Аслан Карацев вылетел из квалификации турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в двух сетах уступив швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру (4:6, 4:6).
Матч продолжался 1 час 44 минуты. В каждом из сетов Хюслер делал по брейку, затем удерживая своё преимущество. Карацев не смог реализовать ни одного из 10 брейк-пойнтов (швейцарец реализовал два из пяти). Аслан выполнил два эйса и допустил 10 двойных ошибок (у Хюслера шесть подач навылет и пять двойных).
В матче за право сыграть в основной сетке «Мастерса» Хюслер встретится с победителем противостояния Джордан Томпсон (Австралия) — Александр Мюллер (Франция). В финальном матче квалификации также сыграет российский теннисист Александр Шевченко, он узнает своего соперника по итогу матча Диего Шварцман (Аргентина) — Маркос Гирон (США).
- 12 августа 2023
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