Вера Звонарёва не смогла выйти в финал квалификации турнира в Цинциннати
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В полуфинале квалификации турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) встретилась американская теннисистка Алисия Паркс (47-я ракетка мира) и россиянка Вера Звонарёва (668-я ракетка мира). Победу одержала американка, выйдя в финал квлаификации.
Паркс выиграла со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Алисия исполнила девять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из шести возможных брейк-пойнтов (83%). В свою очередь, Звонарёва не исполнила ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт (100%).
Турнир в Цинциннати будет проходить с 14 по 20 августа 2023 года. Прошлогодней победительницей соревнований стала француженка Каролин Гарсия.
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