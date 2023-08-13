«Я завладел Роджером». Роддик — о победе над Федерером в 2008 году

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик поделился воспоминаниями о победе над швейцарцем Роджером Федерером на турнире в Майами (США) в 2008 году.

«Тогда я завладел Роджером, он не мог мне ничего противоставить. После матча он сказал мне: «Энди, мне кажется, что ты залез ко мне в голову». После той победы я даже немного всплакнул. Я испытал большое облегчение и радость, посмотрел в сторону своего бокса, где были мой брат и мой агент. Они много раз видели, как я проигрывал ему, и провели со мной много вечеров в попытке убедить, что однажды я смогу победить его. Я был рад и за них тоже», — приводит слова Роддика Tennis Channel.

Напомним, Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.