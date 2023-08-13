Джокович провёл тренировку в Цинциннати, где сыграет впервые с 2020 года

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл первую тренировку на корте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 13 по 20 августа.
Серб впервые выступит в США после US Open – 2021, где он проиграл Даниилу Медведеву. После этого Джоковича не пускали в страну из-за отсутствия прививки от коронавируса. А в Цинциннати Новак не играл с 2020 года, в 2021-м он снялся с турнира.
Фото: из личного архива Новака Джоковича
Фото: из личного архива Новака Джоковича
В Цинциннати Джокович планирует сыграть как в одиночном, так и в парном разряде. Он будет выступать вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем. В стартовом матче личного турнира Джокович сразится с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
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