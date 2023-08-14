Янник Синнер стал победителем «Мастерса» в Торонто, в финале обыграв Алекса де Минора

Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в финале хардового турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах обыграл 18-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 29 минут. По ходу встречи Янник Синнер выполнил пять эйсов и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. Его соперник, Алекс де Минор, в свою очередь, подал одну подачу навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и допустил одну двойную ошибку.

Теперь в личных встречах у спортсменов счёт 5-0 в пользу итальянского теннисиста. Для Синнера данный титул стал восьмым в карьере и уже вторым в этом году.

Турнир проходил с 7 августа и завершился сегодня.