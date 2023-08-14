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Янник Синнер стал победителем «Мастерса» в Торонто, в финале обыграв Алекса де Минора

Янник Синнер стал победителем «Мастерса» в Торонто, в финале обыграв Алекса де Минора
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Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в финале хардового турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах обыграл 18-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 29 минут. По ходу встречи Янник Синнер выполнил пять эйсов и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. Его соперник, Алекс де Минор, в свою очередь, подал одну подачу навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и допустил одну двойную ошибку.

Теперь в личных встречах у спортсменов счёт 5-0 в пользу итальянского теннисиста. Для Синнера данный титул стал восьмым в карьере и уже вторым в этом году.

Торонто. Финал
13 августа 2023, воскресенье. 23:10 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Турнир проходил с 7 августа и завершился сегодня.

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