Пивоварова назвала неожиданным качество игры Медведева на турнире в Торонто

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира по юниорам Анастасия Пивоварова прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева от представителя Австралии Алекса де Минаура в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада).
«Это очень неожиданное поражение. И ещё более неожиданным было качество игры Медведева, который вёл в первом сете 5:2 и 5:1 на тай-брейке, имел три сетбола и не сумел взять сет. Также во втором сете у него были шансы взять партию, но он смотрелся совершенно растренированным, и не было первой подачи, были двойные ошибки. Складывалось впечатление, что все слабые стороны, которые есть у Медведева, они дали сбой в этом матче.
Почему это произошло? Сложно сказать. Хочется надеяться, что у Даниила была мощная подготовка к этой серии, и его просто перегрузили. Остаётся верить в это», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».
Напомним, Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:7 (7:9), 5:7.
- 14 августа 2023
-
04:16
-
03:51
-
03:42
-
03:31
-
03:16
-
01:48
-
00:40
-
00:10
- 13 августа 2023
-
23:50
-
23:30
-
23:27
-
23:17
-
22:55
-
22:25
-
21:50
-
21:17
-
21:10
-
21:04
-
19:48
-
19:09
-
18:41
-
17:20
-
16:55
-
16:24
-
16:17
-
16:03
-
15:00
-
13:54
-
13:11
-
13:00
-
12:57
-
12:35
-
12:28
-
11:43
-
11:23