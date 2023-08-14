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Пивоварова назвала неожиданным качество игры Медведева на турнире в Торонто

Пивоварова назвала неожиданным качество игры Медведева на турнире в Торонто
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира по юниорам Анастасия Пивоварова прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева от представителя Австралии Алекса де Минаура в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада).

«Это очень неожиданное поражение. И ещё более неожиданным было качество игры Медведева, который вёл в первом сете 5:2 и 5:1 на тай-брейке, имел три сетбола и не сумел взять сет. Также во втором сете у него были шансы взять партию, но он смотрелся совершенно растренированным, и не было первой подачи, были двойные ошибки. Складывалось впечатление, что все слабые стороны, которые есть у Медведева, они дали сбой в этом матче.

Почему это произошло? Сложно сказать. Хочется надеяться, что у Даниила была мощная подготовка к этой серии, и его просто перегрузили. Остаётся верить в это», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Напомним, Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:7 (7:9), 5:7.

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