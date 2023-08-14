Обновлён рейтинг Чемпионской гонки ATP, Рублёв опустился с 5-го на 6-е место

Появился обновлённый рейтинг Чемпионской гонки ATP. Российский теннисист Андрей Рублёв опустился с шестого на пятое место, итальянец Янник Синнер после победы на «Мастерсе» в Торонто (Канада) переместился с шестой на четвёртую строчку рейтинга, грек Стефанос Циципас потерял одну позицию, став пятым. Также в топ-10 после выхода в финал «Мастерса» в Торонто попал австралиец Алекс де Минор.

Рейтинг Чемпионской гонки ATP на 14 августа:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6855 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5945 очков

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5300 очков

4 (6). Янник Синнер (Италия) — 4175 очков

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 3435 очков

6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 3270 очков

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3035 очков

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2595 очков

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 2470 очков

10 (15). Алекс де Минор (Австралия) — 2325 очков

13 (11). Карен Хачанов (Россия) — 1900 очков

50. Роман Сафиуллин (Россия) — 737 очков

55. Аслан Карацев (Россия) — 703 очка

83. Александр Шевченко (Россия) — 564 очка

88. Павел Котов (Россия) — 507 очков.