Обновился рейтинг 52 недель ATP, Рублёв переместился на позицию ниже

В понедельник, 14 августа, обновился рейтинг 52 недель ATP. Произошли изменения в топ-10: итальянский теннисист Янник Синнер, одержавший победу на “Мастерсе” в Торонто (Канада), стал шестым, а россиянин Андрей Рублёв потерял одну позицию, опустившись с седьмого на восьмое место. Датчанин Хольгер Руне переместился на пятую строчку рейтинга, а норвежец Каспер Рууд потерял две позиции и теперь занимает седьмое место. После выхода в финал «Мастерса» в Торонто австралиец Алекс де Минор поднялся с 18-го на 12-е место.

Рейтинг 52 недель ATP от 14 августа:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9395 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795 очков

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6530 очков

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5090 очков

5 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4790 очков

6 (8). Янник Синнер (Италия) — 4725 очков

7 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715 очков

8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4595 очков

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3605 очков

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050 очков

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2855 очков

63 (51). Роман Сафиуллин (Россия) — 847 очков

69 (71). Аслан Карацев (Россия) — 818 очков

88 (93). Александр Шевченко (Россия) — 670 очков

98 (87). Павел Котов (Россия) — 603 очка.