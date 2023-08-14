Джокович: после 20 с лишним лет профессионального тенниса огонь всё ещё горит

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что в нём все ещё есть огонь, несмотря на то, что спортсмен играет в теннис уже больше 20 лет.

«Мне нравится ощущение, которое я испытываю после 20 с лишним лет профессионального тенниса. Огонь всё ещё горит. Ещё есть те драйв и мотивация, которые нужны, чтобы приходить на крупнейшие спортивные соревнования и пытаться побеждать, выигрывать титулы и произвести хорошее впечатление на болельщиков», – приводит слова Джоковича TennisUpToDate.

Серб впервые выступит в США после US Open – 2021, где он проиграл финал Даниилу Медведеву. После этого Джоковича не пускали в страну из-за отсутствия прививки от коронавируса. В Цинциннати Новак не играл с 2020 года — в 2021-м он снялся с турнира. При этом в 2020-м турнир в Цинциннати из-за пандемии был проведён на кортах US Open в Нью-Йорке.